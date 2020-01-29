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الداخلية تؤكد توجيهات القيادة برعاية الحجاج والحفاظ على سلامتهم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاتهما بالعمل على إنجاز كل ما يسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.


وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والعمرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.


وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441هـ ومتابعة المشروعات التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.


وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدد من التوصيات للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية رعاية القيادة الحجاج

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