مصرع 6 وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم بملوي جنوب المنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوى، جنوب المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 جثث و3 مصابين، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي.



وانتقال قوات الأمن تبين وفاه كل من: أحمد صابر مهني 21 سنه، مقيم بقرية الشيخ شبيكه، ياسر محمد حسب الله، 21 سنة، مقيم بقربه الإدارة، أبو العزايم عبد العظيم محسب، 65 عام، عبد الحفيظ جمال عبد الحفيظ، 18 سنه، محمد هاني حامد 18 سنه، إسلام حماده، 15 سنه، كما أصيب يوسف محمد إسماعيل، أشرف إبراهيم كامل، وشخص آخر مجهول الهوية.



تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير بالصحراوي الغربي.