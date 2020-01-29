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الخارجية السعودية والبلغارية يبحثان التحديات المشتركة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عقد وزير الخارجية السعودي،، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مثمراً وبناءً مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا في العاصمة صوفيا.


وجرى خلال اللقاء بحث التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وسُبل تعزيز التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، الثلاثاء، أنها اطلعت على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً"، مؤكدة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف البيان: "بذلت المملكة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي".


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الكلمات المفتاحية

لتحديات رؤ بلغاريا المشتركة العربيه الخارجية السعودية

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