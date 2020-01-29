تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"

فاجأ المطرب عمرو دياب، جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنها أولى أغنيات ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "سهران".



وكشف "الهضبة"، عن قرب طرح الألبوم والذي سيطرحه يوم 12 فبراير المقبل، ويتضمن عدة مفاجآت وأغنيات جديدة مختلفة عن التي طرحها في الفترة الماضية.



أغنية "هيعيش يفتكرني"، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

