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Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:49 م
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نتيجة اعدادية الجيزة
نتيجة اعدادية الجيزة
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Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد بالأمس نتيجة اعدادية الجيزة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهورها، عقب الانتهاء من عملية التصحيح والرصد وأعتمادها، عبر الموقع الخاص بها الكترونيًا، للتسهيل على الطلاب وأولياء الامور للحصول على النتيجة.

نتيجة اعدادية الجيزة
وقالت المديرية إن نتيجة اعدادية الجيزة تم اعتمادها عقب انتهاء الاجتماع مع مسئولين الكنترول المسئول عن التصحيح ورصد النتيجة للتأكد من انتهاء المراجعة.

ظهور نتيجة اعدادية الجيزة
وكان قد انتها طلاب اعدادية الجيزة من امتحانات نهاية العام الدراسي، يوم الخميس بعدد 141 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم الآن عبر رابط بوابة التعليم الأساسي، وكل ما تحتاجه هو رقم الجلوس والاسم لتحصل عليها.


Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى
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