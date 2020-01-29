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إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل 3 أشخاص بالشرقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وائل أحمد الشحات ومحمود مجدى عبدة وسكرتارية نبيل شكري بإحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية بتهمة قتل 3 أشخاص والشروع في قتل آثنين آخرين بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق، وحددت جلسة 17 مارس المقبل للنطق بالحكم.

كان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أحال كل من " ص. ع. م " و" سليم. س. م " و"مجدي. س. م. م" و" فارس. ا. م " و" عادل. س. م. م " و" صالح. ج. م " و"أحمد. م. إ " مقيمين بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق جميعهم هاربين، متهمين في القضية رقم 57965 لسنة 2014 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 303 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق بقتل المجني عليه "السيد. ج. م. م" بأن بيتوا النية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا من تواجده فيه وما أن فروا به حتى أطلق المتهمين الأربعة الأول صوبه الأعيرة النارية.

بينما أطلق المتهمين من الخامس حتى السابع أعيرة نارية في الهواء للشد من أزرهم ومنع تدخل قاطني المنطقة لمنع الاعتداء، وقد أقرت التهمة بجريمة أخرى حيث قتلوا المجني عليه " على. م. م " شقيق المجني عليه الأول وقتلوا المجني عليه "محمود. ف. ا. ا" وشرعوا في قتل المجني عليه "عبد المحسن. ا. ج. ع" وشرعوا في قتل المجني عليه "خالد. ف. م. م. ا".

وأدانت المحكمة المتهمين خلال جلسات المحاكمة وأصدرت قرارها المتقدم.
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الكلمات المفتاحية

مفتى الجمهورية مصر متهمين اعدام اخبار

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