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تأكيدًا لإنفراد "الفجر الفني".. عمرو دياب يغير اسم البومه الجديد من "أنا غير" لـ"سهران"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:47 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
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بعد طول انتظار، طرح "الهضبة" عمرو دياب منذ قليل، بوستر ألبومه الجديد "سهران" برعاية إحدى شركات المحمول، ومن إنتاج شركة "ناي".

 

وفي انفراد جديد لـ"الفجر الفني" كشفنا منذ أيام قليلة أن "الهضبة" قرر تغيير اسم البومه من "أنا غير" لـ"سهران"، حيث من المفترض أن يطرح ألبوم "أنا غير" والذي يضم الأغاني السينجل الذي طرحها خلال الفترة الماضية ولكنه تراجع عن فكرة طرح ألبوم "أنا غير" وطرح ألبوم غنائي آخر.

 

وأضاف مصدر مقرب أن الهضبة فكر في هذا بسبب عدم تحقيق أغنية "أنا غير" النجاح المتوقع والتي تجعلها تحِمل عنوان للألبوم، وستكون هذه مفاجأة الهضبة لجمهوره عند طرح الألبوم.

  

جدير بالذكر أن عمرو دياب، طرح حتي الآن 7 أغاني "كسينجل" بالإضافة إلى إعادة تقديمه لأغاني "يتعلموا"، "يوم تلات"،" أجمل عيون" "أنا غير" بشكل موسيقي آخر.

 

والأغاني هى:

 

أغنية "بحبه"

 

طُرحت أغنية بحبه فى الأول من أغسطس الماضي، والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

 

أغنية "أنا غير"

 

طُرحت أغنية أنا غير فى 20 أغسطس الماضي، و"أنا غير" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى.

 

أغنية "يوم تلات"

 

طرح الهضبة أغنية يوم تلات في 19 سبتمبر الماضي.

 

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز شافعي، وأثارت "يوم تلات" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدًا من قبل جمهور الهضبة نظرا لجرأة كلماتها.

 

أغنية "تحيرك"

 

طٌرحت أغنية تحيرك في 25 سبتمبر، الأغنية كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.

 

أغنية "متغير"

 

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

 

"قدام مرايتها"

 

طٌرحت قدام مرايتها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 5 نوفمبر، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا قبل طرحها على يوتوب، وتم تداولها بكثرة عبر "السوشيال ميديا".

 

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور.

 

"أول يوم فى البعد"

 

طرح عمرو دياب أغنية اول يوم فى البعد وهى سابع أغنيات ألبومه الجديد أنا غير عبر منصة إحدى شركات الاتصالات، الأغنية فور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أول يوم فى البعد كلمات أحمد المالكي، تلحين محمدي، توزيع أسامة الهندى.

 

كما قدم الهضبة في حفل رأس السنة بالغردقة أغنية جديدة تحمل عنوان"سهران".

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