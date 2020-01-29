"العدل" تعتمد تسهيلات لتوثيق عقود الزواج والطلاق للقبائل النازحة

أصدرت وزارة العدل السعودية، قرارا باعتماد تسهيلات لتوثيق عقود الزواج والطلاق للقبائل النازحة ومن في حكمهم من المواطنين والمواطنات من خلال إلغاء شرط إحضار جوازات السفر والإكتفاء ببطاقة العمل والتنقل شرط أن تكون سارية .

كما أكدت وزارة العدل، في تعميم وجهته لكافة الجهات التابعة لها أن التسهيلات الجديدة تشمل السماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة، وإثبات الطلاق والوفاة لهم عند تقدمهم للمحاكم المختصة .

جاء ذلك بناءً على الأمر الملكي القاضي بإعتماد آليات مقترحة لمعالجة وضع جميع الفئات بالمملكة ومن ضمنها توثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومن في حكمهم .