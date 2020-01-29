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مؤشر جديد يقرب برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبدو أن صفقة إنتقال الدولي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد أوشكت على النهاية خاصةً وأن اللاعب بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى للتوقيع مع الشياطين الحمر .

 

وقبل أيام قليلة من إنتهاء سوق الإنتقالات الشتوية ذكرت تقارير صحفية الاربعاء أن اللاعب توصل إلى إتفاق مع إدارة ناديه البرتغالي على الرحيل من الفريق مقابل 55 مليون يورو .

 

وسيدفع الفريق الإنجليزي هذا المبلغ للحصول على خدمات الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا لتدعيم خط وسط الفريق بعد إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي وغيابهم عن مباريات الفريق الماضية .

 

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن فرنانديز قد وصل إلى إنجلترا اليوم الأربعاء من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسميًا على عقود إنضمامه .

 

ورد اللاعب على صورة نشرتها له واحدة من مشجعات فريقه سبورتينج لشبونة وكتبت إلى اللقاء برونو رحلة موفقة ليرد عليها لن أنسى دموعك أيها الصغيرة سواء صدقتي أو لا أراك مرة أخرى .

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

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