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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 29-1-2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 29-1-2020 .


قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الأحد المقبل الموافق 2 فبراير 2020.



أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن وقف استيراد 24 سلعة نباتية وحيوانية، بعد تحقيق الوفرة الإنتاجية خاصة في الأرز بعد أن انتجت  أكثر من 300 ألف طن.


أعلن البنك المركزي عن ارتفاع  تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.


قال الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنه تم إخطار الشركة المصرية للاتصالات أمس بقرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها فى اجتماع تم بين رئيس شركة فودافون العالمية و رئيس الشركة المصرية للاتصالات.


أكد الكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن السوق المصري جاذب للاستثمار ولكن هو قرار استثماري بحت من الشركة للتوسع وتركيز أعمالها في الأسواق الأوروبية والإفريقية.


حافظت مؤشرات البورصة المصرية علي مكاسبها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب ، وذلك بعد  صفقة  شركة stc السعودية لشراء حصة فودافون العالمية بمصر وربح  رأس المال السوقي  نحو8.3 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 699.8 مليار جنيه .


قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك فى سي.آى كابيتال، اليوم الأربعاء إن شركته تعتزم طرح أربع شركات بالبورصة المصرية خلال 2020 أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، وهم شركة إنبى وأبو قير للأسمدة وشركة “تعليم” المالكة لجامعة النهضة ببنى سويف ،وشركة أخري تعمل فى قطاع قطاع الأمن الغذائي .


بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2019 حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي محققة نسبة زيادة قدرها 10% وزيادة في القيمة بلغت 300 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بصادرات عام 2018.


أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء باتفاقية أغادير بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً الى سعي الوزارة للاستفادة من الدعم الفني الذي ستتيحه الاتفاقية لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بالدول الأعضاء باتفاقية اغادير.


استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.


أكد مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، أن الخدمات المقدمة للعملاء والأسعار لن تتأثر بعملية بيع حصة فودافون العالمية، لشركة الاتصالات السعودية stc، لافتًا إلى ضخ استثمارات متنوعة، مع دخول الشركة الجديدة.


أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التحويل للحاجزين بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بـ(الإعلان الثامن "كراسة الشروط الحمراء والزرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً.



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الكلمات المفتاحية

صفقة فودافون صادرات الصناعات الغذائية شركة الاتصالات السعودية بيع فودافون الوفرة الانتاجية المراجعة النصف سنوية

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