نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 29-1-2020









قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الأحد المقبل الموافق 2 فبراير 2020.













أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن وقف استيراد 24 سلعة نباتية وحيوانية، بعد تحقيق الوفرة الإنتاجية خاصة في الأرز بعد أن انتجت أكثر من 300 ألف طن.









أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.









قال الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنه تم إخطار الشركة المصرية للاتصالات أمس بقرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها فى اجتماع تم بين رئيس شركة فودافون العالمية و رئيس الشركة المصرية للاتصالات.

















نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 29-1-2020 .