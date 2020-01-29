live watch بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة اليوم 29/1 في كأس الملك kora live

يمر فريق ريال مدريد الإسباني بفترة جيدة هذا الموسم، خاصةً وبعد احتلالهم لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم عقب فوزه الآخير على فريق بلد الوليد تزامناً مع هزيمة برشلونة على يد فالنسيا.

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم والتي ستنطلق من ملعب “لاروماريدا”، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن نقلها للمواجهة على الهواء عبر قناة KSA SPORT 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق فهد العتيبي.

تمكن الفريق الملكي من احتلال صدارة الليجا بعد تحقيق فوز غير سهل خارج دياره على حساب نظيره بلد الوليد بنتيجة هدف دون رد، وذلك بالجولة الـ21 من المسابقة، بينما سقط برشلونة أمام فالنسيا بحسابات نفس الجولة بنتيجة (2/1).

ستكون كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان جادة جداً في المباراة القادمة، إذ يبحث الميرنجي عن لقب الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ موسم 2014.

سيكون كل من هازارد وجاريث بيل وأسينسو خارج حساب زيدان في مباراة ريال سرقسطة بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على الدكة الإحتياطية لإراحة أهم عناصر الفريق وفي مقدمتهم حارس المرمى تيبو كورتوا، وراموس، وبنزيمة.