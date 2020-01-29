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صفقة القرن.. الأردن: حل القضية الفلسطينية سياسيًا وليس اقتصاديًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:25 م
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رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز
حلمي رمضان
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قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مساء اليوم الأربعاء، لا يمكن للأردن أن يتحمل أعباء القضية الفلسطينية دون دعم عربي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس مجلس الأعيان الأردني، إن "حل القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا كما تطرحه خطة ترامب".

هذا وكشف الرئيس الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، بأنها تشمل حل دولتين واقعيا وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر الصحفي مع نتنياهو، على أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن القضية الفلسطينية الأردن

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