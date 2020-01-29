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لا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم كأس ملك إسبانيا رابط yalla shoot
الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:33 م
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تقدم لكم بوابة الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 29-1-2020 على ملعب لا روماريدا ضمن منافسات دور الستة عشرة من بطولة كأس ملك
العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي كما ستنقل عبر قناة Sport TV 3 .
مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم ..
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