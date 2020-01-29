لا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم كأس ملك إسبانيا رابط yalla shoot

تقدم لكم بوابة الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 29-1-2020 على ملعب لا روماريدا ضمن منافسات دور الستة عشرة من بطولة كأس ملك