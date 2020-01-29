البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات





صعدت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار مخاوف فيروس كورونا ومواصلة الشركات عن الإعلان النتائج الفصلية ليحقق سهم "آبل" أرباح قياسية خلال الربع المالي الأول مع ارتفاع مبيعات أجهزة الآيفون بنسبة 8 بالمائة، ليصعد السهم بأكثر من 2.5 بالمائة.





وحقق سهم "بوينج" ارتفاع بنحو 2.7 بالمائة رغم تسجيل الشركة أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين، وارتفع سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 7 بالمائة





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 28933.5 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 3289.3 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 9319.4 نقطة.





وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 98.186.