توتنهام يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد لضم نجمه

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن توتنهام الإنجليزي سوف يخوض محادثات مع نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم من أجل التفاوض للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهود الملكي لم تنجح في التخلص من النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً على مدار الأعوام القليلة الأخيرة، حيث صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أن الملكي يعمل على إيجاد صيغة لرحيل النجم الويلزي عن صفوف الفري ق ولكن انتهى به المطاف مستمراً بين صفوف الميرينجي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يعمل على إستعادة جاريث بيل إلى الفريق اللندني الذي تألق معه وعاش أفضل لحظات في مشواره الكروي ولكن يحتاج توتنهام أن يوافق جاريث بيل على تخفيض راتبه بشكل هائل والاستغناء عن نسبة كبيرة من راتبه الحالي مع النلكي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.