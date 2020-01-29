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صفقة القرن.. أمريكا: ندعو الفلسطينيين لعمل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:36 م
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المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية
المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية
الفجر
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قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفث، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب قدم خطة مفصلة وواقعية وناجحة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية: إن "الخطة المقترحة تعمل على توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني"، موضحة أن "إدارة ترامب تعتبر خطتها لا تتعارض مع القرارات الدولية بشأن الشرق الأوسط".

كما أكدت على أن الخطة المقدمة هي خطوة أولى وندعو الفلسطينيين إلى الانضمام إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

هذا وكشف الرئيس الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، بأنها تشمل حل دولتين واقعيا وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر الصحفي مع نتنياهو، على أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن الفلسطينيين الخاريجة الأمريكية أمريكا إسرائيل

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