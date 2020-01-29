Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميًا.. بريطانيا تسلم ملف "البريكست" للإتحاد الأوروبي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:53 م
Advertisements
علم بريطانيا
علم بريطانيا
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements

أقر سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، وثائق تضفي الشرعية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مسؤول بارز في الإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من أن يوقع المشرعون الأوروبيون على اتفاق سينتهي من إنهاء الاتحاد الأوروبي للكتلة يوم الجمعة.

وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تصويت البريطانيين للمغادرة، سلم تيم بارو مبتسمًا ملفًا جلديًا أزرق داكن منقوش عليه شعار المملكة المتحدة، على خلفية أعلام بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وفقًا لرويترز.

من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وبعد محادثات مطولة ومضنية في كثير من الأحيان، ستغادر المملكة المتحدة الإتحاد الوروبي، الذي انضمت إليه في عام 1973، حيث سيتم إزالة الأعلام البريطانية من مكاتب الاتحاد الأوروبي وخفض علم الاتحاد الأوروبي في المباني البريطانية هناك.

وفي يوم عمله الأخير كعضو في البرلمان الأوروبي، أخبر نايجل فاراج، أحد رواد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصحافيين بأن "المملكة المتحدة لم تكن مناسبة، وسنكون في وضع أفضل"، واصفًا تقلبات اليورو باعتبارها وجهة نظر مستقرة في المملكة المتحدة، حيث فاز استفتاء عام 2016 بهامش ضيق يتراوح بين 52، و48 في المئة.

وسيصبح بارو سفيرًا لبريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي. ومع بقاء 11 شهرًا فقط من فترة الانتقال إلى الوضع الحالي المصممة لتسهيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستبدأ مفاوضات جديدة قريبًا بشأن علاقة جديدة - تغطي كل شيء من التجارة إلى الأمن - بين الجانبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بريطانيا البريكست الإتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 21 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعة و 15 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ 33 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 21 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي

"ميركل": صفقة خروج بريطانيا من "الأوروبي" غير محتملة لهذا السبب

ترامب ينصح رئيس الوزراء البريطاني و"فاراج" بالاتحاد

زعيم "بريكست": الدنمارك وبولندا وإيطاليا قد يكونوا التاليين لمغادرة الاتحاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

05:19 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

05:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:24 م

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

05:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status