رسميًا.. بريطانيا تسلم ملف "البريكست" للإتحاد الأوروبي





أقر سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، وثائق تضفي الشرعية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مسؤول بارز في الإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من أن يوقع المشرعون الأوروبيون على اتفاق سينتهي من إنهاء الاتحاد الأوروبي للكتلة يوم الجمعة.وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تصويت البريطانيين للمغادرة، سلم تيم بارو مبتسمًا ملفًا جلديًا أزرق داكن منقوش عليه شعار المملكة المتحدة، على خلفية أعلام بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وفقًا لرويترز.من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.وبعد محادثات مطولة ومضنية في كثير من الأحيان، ستغادر المملكة المتحدة الإتحاد الوروبي، الذي انضمت إليه في عام 1973، حيث سيتم إزالة الأعلام البريطانية من مكاتب الاتحاد الأوروبي وخفض علم الاتحاد الأوروبي في المباني البريطانية هناك.وفي يوم عمله الأخير كعضو في البرلمان الأوروبي، أخبر نايجل فاراج، أحد رواد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصحافيين بأن "المملكة المتحدة لم تكن مناسبة، وسنكون في وضع أفضل"، واصفًا تقلبات اليورو باعتبارها وجهة نظر مستقرة في المملكة المتحدة، حيث فاز استفتاء عام 2016 بهامش ضيق يتراوح بين 52، و48 في المئة.وسيصبح بارو سفيرًا لبريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي. ومع بقاء 11 شهرًا فقط من فترة الانتقال إلى الوضع الحالي المصممة لتسهيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستبدأ مفاوضات جديدة قريبًا بشأن علاقة جديدة - تغطي كل شيء من التجارة إلى الأمن - بين الجانبين.