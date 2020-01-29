صعود ٦ ملاكمين مصريين لنهائي البطولة العربية للملاكمة

صعد 6 لاعبين من اصل 7 لاعبين مشاركين لنهائي البطولة العربية للناشئين والتي ستقام اليوم وستبدأ في الخامسة بتوقيت الكويت السادسة بتوقيت مصر والذي سيمتد حتي منتصف الليل لمراسم التتويج

وجاءت نتائج الدور قبل النهائي كالاتى :فوزلاعب منتخبنا الوطنى عمر احمد رزق على لاعب منتخب سوريا محمد عمر ميزان 52كلغ بنتيجه 5-0، كما حقق لاعب منتخبنا الوطنى محمدالسيد محمود على لاعب منتخب العراق كرار حيدر ميزان 60كلغ بنتيجه 3-2، بينما خسر لاعب منتخبنا الوطنى محمد امين محمود من لاعب منتخب سوريا على المدد الحسين ميزان 63كلغ بنتيجه 0-4

وتأهل للدور النهائي لاعب منتخبنا الوطنى محمد بلال عوض على لاعب منتخب المغرب اسامه رابيلى ميزان 70كلغ بنتيجه 5-0، كما فاز لاعب منتخبنا الوطنى عمر عبدالعليم الحسينى على لاعب منتخب سوريا على ابراهيم ميزان 75كلغ بايقاف الحكم للمباراه فى الجولة الثانية، وصعد لاعب منتخبنا الوطنى احمد عبدالعظيم سمرى الى الدور النهائى بعدم صعود منافسه لاعب منتخب الكويت صالح العنزى، كما حقق الفوز الملاكم المصري عمر خالد مصطفى على حساب لاعب منتخب سوريا محمد جغيلى ميزان +80 بايقاف الحكم المباراه فى الجولة الثالثه

وبهذه النتائج يتأكد صعود 6 لاعبين مصرين لنهائي البطولة العربية للناشئين وهم

عمر جاد / وزن 52 ك

محمد السيد / 60 ك

محمد بلال / 70 ك

عمر عبدالعليم / 75 ك

احمد السمرى / 80 ك

عمر خالد / فوق 80

وصرح د عبدالعزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي بان التتويج اليوم سيكون بحضور محمد مستحسن رئيس الاتحاد الدولي والعميد دكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي وجميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومنهم فهد عبدالعزيز ومحمد عبدالله واوهيب مراد وعكرمه هاشم وعلي تكليف وخالد سليمان وبسباس موراد ورائد علي وكمال دقشيش وفوزي العصافرة ولؤي الجهمي.