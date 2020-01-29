Advertisements
Advertisements
Advertisements

صعود ٦ ملاكمين مصريين لنهائي البطولة العربية للملاكمة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
صعد  6 لاعبين من اصل 7 لاعبين مشاركين  لنهائي البطولة العربية للناشئين والتي ستقام اليوم وستبدأ في الخامسة بتوقيت الكويت السادسة بتوقيت مصر والذي سيمتد حتي منتصف الليل لمراسم التتويج 
وجاءت نتائج الدور قبل النهائي كالاتى :فوزلاعب منتخبنا الوطنى عمر احمد رزق على لاعب منتخب سوريا محمد عمر ميزان 52كلغ بنتيجه 5-0، كما حقق  لاعب منتخبنا الوطنى محمدالسيد محمود على لاعب منتخب العراق كرار حيدر ميزان 60كلغ بنتيجه 3-2، بينما خسر لاعب منتخبنا الوطنى محمد امين محمود من لاعب منتخب سوريا على المدد الحسين ميزان 63كلغ بنتيجه 0-4
وتأهل للدور النهائي لاعب منتخبنا الوطنى محمد بلال عوض على لاعب منتخب المغرب اسامه رابيلى ميزان 70كلغ بنتيجه 5-0، كما فاز لاعب منتخبنا الوطنى عمر عبدالعليم الحسينى على لاعب منتخب سوريا على ابراهيم ميزان 75كلغ بايقاف الحكم للمباراه فى الجولة الثانية، وصعد لاعب منتخبنا الوطنى احمد عبدالعظيم سمرى الى الدور النهائى بعدم صعود منافسه لاعب منتخب الكويت صالح العنزى، كما حقق الفوز الملاكم المصري  عمر خالد مصطفى على حساب  لاعب منتخب سوريا محمد جغيلى ميزان +80 بايقاف الحكم المباراه فى الجولة الثالثه 
وبهذه النتائج يتأكد صعود 6 لاعبين مصرين لنهائي البطولة العربية للناشئين وهم 
عمر جاد / وزن   52 ك
محمد السيد  /  60 ك
محمد بلال / 70 ك
عمر عبدالعليم / 75 ك
احمد السمرى / 80 ك
عمر خالد / فوق 80
وصرح د عبدالعزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي بان التتويج اليوم سيكون بحضور محمد مستحسن رئيس الاتحاد الدولي والعميد دكتور  يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي وجميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومنهم فهد عبدالعزيز ومحمد عبدالله واوهيب مراد وعكرمه هاشم وعلي تكليف وخالد سليمان وبسباس موراد ورائد علي وكمال دقشيش وفوزي العصافرة ولؤي الجهمي.
Advertisements

أخبار تهمك

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 17 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ ساعة الا ربع

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 4 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعتين

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 18 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 18 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فودافون تقرر مصير موظفيها في مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:52 ص

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

02:56 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

11:10 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

01:17 م

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

01:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status