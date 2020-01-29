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بالمستندات| نادي الشرقية يستغيث بالمحافظ بعد هدم السور الخلفي لملعب الهوكي
الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:32 م
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علي نبوي
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ناشد مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بالتدخل لإنهاء المشكلة التي جرت اليوم الأربعاء، بعد قيام مسئولو حي ثان الزقازيق بهدم السور الخلفي لملعب الهوكي وهو ما يعني تكبد النادي خسائر جسيمة، بعدما تم تأجيره في وقت سابق.
وكان مسئولو حي ثان الزقازيق قد قاموا بهدم السور الخلفي لسور ملعب الهوكي وهو ما يعني حرمان النادي من موارد مادية تقدر بـ٢ مليون جنيه سنويًا.
وطالب مجلس إدارة النادي الشرقاوي من المحافظ ضرورة التدخل لإنقاذ وحل هذا الأمر في ظل أن النادي يملك كافة تراخيص البناء الخاصة بالسور منذ عام ٢٠١٥.
ويأمل نادي الشرقية من الدكتور ممدوح غراب التدخل لحل هذه الأزمة حتى يتمكن النادي من الاعتماد على موارده لمواصلة مسيرته.
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