بالمستندات| نادي الشرقية يستغيث بالمحافظ بعد هدم السور الخلفي لملعب الهوكي

وكان مسئولو حي ثان الزقازيق قد قاموا بهدم السور الخلفي لسور ملعب الهوكي وهو ما يعني حرمان النادي من موارد مادية تقدر بـ٢ مليون جنيه سنويًا.





وطالب مجلس إدارة النادي الشرقاوي من المحافظ ضرورة التدخل لإنقاذ وحل هذا الأمر في ظل أن النادي يملك كافة تراخيص البناء الخاصة بالسور منذ عام ٢٠١٥.

























ويأمل نادي الشرقية من الدكتور ممدوح غراب التدخل لحل هذه الأزمة حتى يتمكن النادي من الاعتماد على موارده لمواصلة مسيرته.