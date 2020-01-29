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أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض،  اليوم، في مكتبه بقصر الحكم، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة جلال كريم الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .

السعودية هي قلب العالم الإسلامي، وأفغانستان دولة إسلامية، وأفغانستان حكومة وشعباً الأفغاني يقدرون ويحترمون قيادة وشعب السعودية، فدور المملكة كان و لايزال كبيراً في دعم أفغانستان، وآخر محاولة لها كان خلال "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان" في مكة المكرمة، وما أكد عليه المؤتمر في بيانه الختامي بدعم عملية المصالحة، وقبل ذلك كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان والدعوة لوقف إطلاق النار، كانت لها الأثر الكبير لدى عامة الشعب الأفغاني.

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يستقبل سلامي سفير أفغانستان المملكة أمير الرياض

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