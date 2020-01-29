سيد معوض يكشف حقيقة عودة عمرو وردة للمنتخب

تحدث سيد معوض مدرب منتخب مصر عن إجتمالية ضم عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني خلال معسكر منتخب مصر القادم والمقرر إقامته فى مارس المقبل إستعدادًا لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



وقال سيد معوض المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى يقوده حسام البدري فى تصريحات تليفزيونية أن باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين المحترفين، مؤكدًا أن هناك متابعة لكل اللاعبين وليس عمرو وردة فقط.



وأشار معوض أن كل من عمرو وردة وأحمد المحمدي وكريم حافظ وعلى غزال اللاعبين المحترفين الذى لم يتم ضمهم خلال المعسكرات السابقة تحت قيادة حسام البدري، يتم متابعتهم، وأن المنتخب بابه مفتوح.



وأوضح مدرب المنتخب أن كل لاعب سينضم لصفوف المنتخب، سيكون الغريق يحتاج لخدماته خلال الفترة القادمة.



وكان منتخب مصر قد تعادل فى اول مباراتان تحت قيادة الجهاز الجديد بقيادة حسام البدري أمام كل من كينيا وجزر القمر.