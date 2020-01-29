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البرلمان العربي يدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:10 م
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مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
الفجر السعودي
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أكد البرلمان العربي، دعمه للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967م.


وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار إستراتيجي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويُسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.


وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

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دولة مستقلة دعم العربيه الشعب لفلسطيني البرلمان العربي إقامة

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