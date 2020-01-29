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منتخب مصر يطلب مواجهة توجو على ستاد القاهرة مارس القادم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:16 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لعب مباراة الفراعنة القادمة أمام توجو على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان منتخب مصر قد تعادل فى اولى مباراتين من التصفيات أمام كل من كينيا وجزر القمر فى نوفمبر الماضي، مما يجعل الفراعنة مطالبين بالفوز على منتخب توجو خلال المباراة القادمة والمقرر إقامتها فى مارس القادم.

وكان اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة قد أعلن فى تصريحات صحفية، أن الملعب جاهز لإستقبال منتخب مصر فى شهر مارس، موضحًا إن أرضية الملعب أصبحت مثالية.

ويُتابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري العديد من اللاعبين ببطولة الدوري المصري تمهيدًا لضكهم خلال المعسكر المقبل لمواجهة توجو.

وكانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قد آسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.
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