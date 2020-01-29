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إعلامي يمني جنوبي يكشف عن خيانة حزب الإصلاح لاستهداف اتفاق الرياض

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:01 م
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الإعلامي اليمني الجنوبي صلاح بن لغبر
الإعلامي اليمني الجنوبي صلاح بن لغبر
الفجر
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كشف الإعلامي اليمني الجنوبي صلاح بن لغبر، اليوم الأربعاء، عن خيانة حزب الإصلاح الموالي للشرعية اليمنية، بشأن تنفيذ إتفاق "قطري-إيراني" يعمل على استهداف اتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه في المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الماضي.

وذكر الإعلامي اليمني الجنوبي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "ما حدث في المدن التالية (مأرب ونهم والجوف) هو اتفاق تحت رعاية إيرانية قطرية، في إطار خطة احتوت  التخلص من الجنوبيين الموجودين في مدينة مأرب، وتسليمها لجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية بعد معركة بسيطة".

وأضاف الإعلامي صلاح بن لغبر، إن "الخطة تتضمن أن ينتقل كل الجيش الإخواني والقيادات والأسلحة إلى مدينتي شبوة وحضرموت"، لافتاً إلى أن ذلك جزء من تفاصيل المخطط الذي افشله التحالف في اللحظات الأخيرة.

كما أشار إلى أن المخطط بدأ الإعداد له مباشرة بعد "اتفاق الرياض"، ويهدف إلى إفشال تنفيذ الاتفاق وعرقلة ووقف إنسحاب أي قوات يمنية شمالية من الجنوب كهدف ثابت يجمع بين الحوثيين والإخوان ومن ورائهما قطر وإيران.

وأوضح بن لغبر، أن محافظ مدينة مأرب اللواء سلطان العرداة رفض تنفيذ الجزء المتعلق بتسليم مدينة مارب للحوثيين حسب المخطط "الإيراني-القطري"، ويصر حتى الآن على عدم الاستجابة لهذا الامر.

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