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(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:12 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020
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(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results


تنشر لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 2020 في محافظة الجيزة، لينك سريع للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر جميع الطلاب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول بفارغ الصبر، وذلك ليُطمئنوا قلوبهم من حالة الخوف والقلق التي تنتابهم، وللاطمئنان أيضًا على مستقبلهم الدراسي ووجهتهم القادمة لاستكمال دراستهم.


واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول بنسبة نجاح تخطت 72.8%، مؤكدًا أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107,781 طالب وطالبة بنسبة 72,82% بزيادة قدرها 1% عن العام المنصرم.


وأكد محافظ الجيزة، أن نسبة النجاح بلغت 72,8%، وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9%، وتأتي بعدها إدارة أكتوبر 81,3%، ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وفي السطور التالية سنسترض لكم نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة 81,97%، وحصلت إدارة أكتوبر على المركز الثاني بنسبة 81,38%، وحصلت إدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة 79,76%، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول.


وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، أنه نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 77,72%، حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح 100%، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 76,92% حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات 100%، ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96,15%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات يوميًا عقب انتهاء الامتحانات، وذلك لسرعة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول، مؤكدًا أن نسبة النجاح مرتفعة.


وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول، في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة، وسيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول بعد قليل.


(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results


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