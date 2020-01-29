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نجم الإسماعيلي يدخل حسابات البدري قبل معسكر مارس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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دخل نجم نادي الإسماعيلي فى حسابات حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه خلال المعسكر القادم فى مارس، لمواجهة توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

ودخل محمد الشامي جناح نادى الإسماعيلي حسابات المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة، بعد متابعته جيدًا من قبل الجهاز الفنى بعدما قدم اللاعب أداء جيد مع الدراويش وساهم فى صعودهم بقوة لنصف نهائي البطولة العربية.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قد حضر مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والتى أقيمت الاسماعيلية يوم الأحد الماضي ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، والتى انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف ليصعد الدراويش بعد الفوز خارج الارض فى لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر المكون من حسام البدري المدير الفنى وطارق مصطفي وأحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، جميع مباريات الفرق المصرية فى مختلف البطولات للوقوف على حالة اللاعبين قبل إستكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعدما تعادل الفراعنة فى أول مباراتين امام كينيا وجزر القمر.
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