Advertisements
Advertisements
Advertisements

ادفو يعود للصدارة بقرار من لجنة المسابقات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث، احتساب فوز فريق مركز شباب ادفو، على نظيره فريق نادي جمهورية دراو، بهدفين دون رد، والتي جمعت الفريقين بالجولة 13، بالمجموعة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك لمشاركة اللاعب محمد نجدي حسين، بصفوف فريق جمهورية دراو، رغم إيقاف اللاعب لحصولة على الإنذار الثالث.

ليأتي قرار اللجنة عقب انتهاء منافسات الجولة 14 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والتي أسفرت نتائجها عن فوز فريق جمهورية دراو، صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، على نظيره فريق الهلال صاحب المركز العاشر برصيد8 نقاط، بثنائية مقابل هدف.

وعلى ملعب التحرير باسوان، فصل التعادل السلبي مباراة فريق مركز شباب ادفو المتصدر، أمام فريق التحرير صاحب المركز السادس.

وعلى ملعب نادي الاقصر، وفي مواجهة من نوع خاص، نجح فريق الزهراء، صاحب المركز الرابع، في تحقيق فوز غالي على شقيقه فريق نادي الاقصر صاحب المركز الخامس، بثلاثية مقابل هدف في مباراة حملت عنوان "ديربي المحافظة".

وفي المباراة الرابعة، حقق نادي المدينة المنورة، صاحب المركز السادس، فوزا هاما على نظيره فريق نادي كيما اسوان صاحب المركز الثاني، بهدف دون رد.

وعلى ملعب وادي النيل، نجح نادي النصر للتعدين، صاحب المركز الثالث، في تحقيق فوز صعب على نظيره فريق وادي النيل صاحب المركز الثامن، بثلاثية مقابل هدفين.

واختتمت مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي شبان اسنا، صاحب المركز الأخير برصيد4 نقاط، نظيره ابو الريش صاحب المركز التاسع برصيد13 نقطة، والتي انتهت بفوز ابو الريش بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- شباب ادفو 31نقطة
2_ النصر للتعدين30 نقطة
3_نادي كيما 28 نقطة
4_شباب الزهراء 27 نقطة
5_الاقصر 22 نقطة
6_التحرير 22 نقطة
7_المدينة المنورة 22 نقطة
8_ ابو الريش 16 نقطة
9_وادي النيل 14 نقطة
10_نادي الهلال 8 نقاط
11_جمهورية دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 3 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 14 دقيقة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 17 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ 35 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ أقل من ساعتين

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 18 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 18 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فودافون تقرر مصير موظفيها في مصر

منذ ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 18 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:52 ص

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

02:56 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

11:10 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

01:17 م

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

01:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status