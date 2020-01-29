رسالة دكتوراه: خلاصة "العرقسوس" تساعد على تحسن مريض الربو

توصلت رسالة دكتوراه نُوقشت بكلية الصيدلة في جامعة المنيا، إلى أن جرعات من خلاصة العرقسوس قد تساعد على تحسن بعض الحالات المرضية التي تعاني من الربو، إذ أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات على فاعلية وسلامة العرقسوس لفترات أطول في حدود الجرعات الأمنة أو استخدام مستخلص العرقسوس الخالي من مادة الجليسريهيزين، حيث أنها السبب الرئيسي لمعظم الأعراض الجانبية لمستخلص العرقسوس.





كانت الصيدلانية إيمان محمد صادق، المدرس المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بصيدلة المنيا، ناقشت رسالة دكتوراه بعنوان "مقارنه فعالية وسلامة العلاج بالستيرويدات المستنشقة ومنبهات البيتا، وجميعهم مع مستخلص العرقسوس في مرضي الربو".



