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رسالة دكتوراه: خلاصة "العرقسوس" تساعد على تحسن مريض الربو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:45 م
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رسالة دكتوراة
رسالة دكتوراة
أحمد الخميسي
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توصلت رسالة دكتوراه نُوقشت بكلية الصيدلة في جامعة المنيا، إلى أن جرعات من خلاصة العرقسوس قد تساعد على تحسن بعض الحالات المرضية التي تعاني من الربو، إذ أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات على فاعلية وسلامة العرقسوس لفترات أطول في حدود الجرعات الأمنة أو استخدام مستخلص العرقسوس الخالي من مادة الجليسريهيزين، حيث أنها السبب الرئيسي لمعظم الأعراض الجانبية لمستخلص العرقسوس.

كانت الصيدلانية إيمان محمد صادق، المدرس المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بصيدلة المنيا، ناقشت رسالة دكتوراه بعنوان "مقارنه فعالية وسلامة العلاج بالستيرويدات المستنشقة ومنبهات البيتا، وجميعهم مع مستخلص العرقسوس في مرضي الربو".

تعتبر هذه الرسالة التي أوصت لجنة المناقشة بمنح صاحبتها الصيدلانية درجة الدكتوراه في مجال العلوم الصيدلية "صيدلة أكلينيكية".
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الكلمات المفتاحية

مرضى الربو كلية الصيدلة رسالة دكتوراة جامعة المنيا العرقسوس

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