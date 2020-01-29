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إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:44 م
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فريال يوسف
فريال يوسف
رشا عادل
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نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فريال، خلال الصور مرتدية"هوت شورت باللون الزيتي وقميص باللون الابيض وجاكيت فرو باللون البيج وبوت طويل باللون البيج وكان شعرها منسدل طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت يوسف، على الصور قائلة:"في عالم حيث الجميع يتعرض اروع شئ يمكنك القياب به هو الحفاظ على لغزاتك".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه الجمال ده كله يا قمر" وأضاف آخر "زاي القمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة".

ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.
إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف
إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف
إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف
إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف
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