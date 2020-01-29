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صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:40 م
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صبا مبارك
صبا مبارك
رشا عادل
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نشرت الفنانة الاردنية صبا مبارك، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا، خلال الصور بإطلالتان وكانت مرتدية "بلوزة بأكمام طويلة باللون الابيض وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم" وظهرت في الثانية "مرتدية بلوزة كت باللون الابيض وكان شعرها مرفوع".

وعلقت مبارك، على الصورة قائلة:"غمض عيونك واخلق الواقع اللي بدك اياه كل شئ يبيدأ بفكرة صورة أمنية أو خيال".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الإردنية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كيوت" وأضاف آخر "حياتي جميلة قوي ربنا يحميكي ويحفظك ياروح قلبي".

ويذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، فيلم بعنوان "مسافر حلب اسطنبول"، وتدور أحداثة حول فتاة هاربة من الحرب بسوريا، وشارك في البطولة لاجئون من سوريا، والفيلم من إخراج أنداش هازيندار.
صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها
صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها
صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها
صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها
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