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رابطة الأبطال: تعيين حكم مصري للترجي وموريسي للنجم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 'الكاف'، عن تعيين حكام الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، والتي ستدور يوم السبت 01 فيفري 2020.

وقد عيّن الإتحاد الإفريقي حكما مصريا للترجي الرياضي التونسي بلقاءه المقبل أمام شبيبة القبائل الجزائري، وحكما موريسيا للنجم الرياضي الساحلي ضدّ بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي.

وفي ما يلي، برنامج الأندية التونسية المشاركة بالمسابقة، والتعيينات التحكيمية: 

*السبت 01 فيفري 2020: الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس

- الحكم أمين عمر من مصر: شبيبة القبائل / الترجي الرياضي التونسي

*السبت 01 فيفري 2020: الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس

- الحكم أحمد امتهار من جزر الموريس: النجم الساحلي / بلاتينوم ستارز
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