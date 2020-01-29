"المبروك" عمل درامي يسلط الأضواء من جديد على المسرح الكنسي

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اخرج المسرح الكنسي الكثير من الفنانين للساحة الفنية فى مصر ولكن يوم الاثنين الماضى على مسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كان تحدى جديد و"نقلة"فنية كبيرة بعرض العمل الدرامى "المبروك" عن سيرة القمص عازر الفرشوطى للمنتج جبران فلتاؤوس وكتب السيناريو والحوار نبيل سمير واخرجه اسامة شفيق وكان التحدى فى عمل مزيج ما بين السينما والمسرح فى عمل واحد.





يقول منتج العمل جبران فلتاؤوس أن إنتاج عمل درامى مسيحي أو دينى بشكل عام واجب وفرض على جميع المنتجين لأن التاريخ المصرى ملىء بالعظماء الذين أضافوا للحياة الانسانية الكثير بأعمالهم الجليلة ويستحقون منا كل التقدير والامتنان والشكر على ما قدموه لنا لذلك قررت خوض هذه التجربة بإنتاج العمل الدرامى"المبروك"ولم أخشى اى خسائر مادية لأننا قمنا بجهد كبير لعدة أشهر متواصلة مع فريق عمل رائع من المحترفين حتى خرج هذا العمل للنور وكلل الله تعب الجميع بالنجاح الذى شاهده الجميع وهذا النجاح أعطانى دفعة معنوية كبيرة لإستكمال هذه المسيرة فى الايام القادمة بعد ردود الفعل الكبيرة والمفرحة التى جائتنى بعد العرض الاول وخلال أيام سوف أعلن عن مواعيد العروض القادمة ل"المبروك" بالإضافة الى تفاصيل العمل الجديد الذى سوف اقوم بإنتاجه وسيكون مفاجأة كبيرة بإذن الله.



أما السيناريست نبيل سمير فيقول: "حين طلب منى المنتج جبران فلتاؤوس كتابة عمل درامى عن شخصية دينية وهى"المبروك" ترددت كثيرا فى البداية لأنى لم أكتب عن شخصية دينية من قبل بشكل صريح خاصة ان الجميع يعرف عنى أننى اتعامل مع الفن بشكل مجرد من اى قيود او تصنيف ايدولوجى".



وتابع كلامه قائلا: " فقلت له أننى سوف اتعامل مع هذا العمل فى الكتابة بشكل فنى بحت بعيداً عن الشكل التقليدى لكل الاعمال الدينية المسيحية السابقة فوافق على ذلك لأواجه تحدى جديد بعمل مزيج ما بين السينما والمسرح فى عمل واحد وعكفت خلال عدة اشهر على البحث والقراءة ومقابلات كثيرة عن سيرة هذا الرجل" المبروك" حتى أبدأ فى الكتابة عنه وكان الجزء الاصعب هو مزج مشاهد المسرح والسينما سوياً بشكل يظهر للمتفرج على انه عمل واحد متكامل والحمد لله نجحت فى ذلك بدون اى روابط تقليدية او راوى يشرح ذلك او فواصل أو حتى تعليق صوتى فكانت الجمل نفسها هى المفاتيح المتبادلة ما بين مشاهد المسرح والسينما وحرصت على حضور أغلب البروفات والتصوير لتصحيح اللهجة واللكنة خاصة ان معظم الاحداث تدور فى صعيد مصر وفى منطقة فرشوط والتى لها لهجة تختلف عن باقى مدن الصعيد".





وتحدث مخرج العمل أسامة شفيق عن الصعوبات التى واجهته فقال: كانت الصعوبة تكمن فى هذا المزج الذى كتبه السيناريست نبيل سمير بهذا الشكل الفريد فكان تحدى كبير لى كمخرج فى اخراج ذلك بدقة شديدة لان ايقاع العمل المسرحى يختلف تماما عن ايقاع العمل السينمائى ولكن ساعدنى فى قبول التحدى واخراجه بهذا الشكل الناجح ما قدمه المنتج جبران فلتاؤوس من امكانيات فمنذ البداية وهو يوفر كل شىء نطلبه فقمنا بتصوير مشاهد السينما بتقنية عالية بفريق عمل من المحترفين ونجحنا فى هذا المزج بعد عدد كبير من البروفات المسرحية وحمداً لله الذى عوضنا عن كل هذا التعب والجهد بهذا النجاح.





العمل الدرامى "المبروك" شارك فيه عدد كبير من الشباب الموهوبين بجانب المحترفين فكان بطولة مجدى فوزى،مارى ميلاد،ناجى سعد،بديع جرجس،نيفين المصرى،نجوى شفيق،إيهاب إدوارد،صافى رأفت،جرجس فوزى،فكرى لبيب،وجدى عزت،ملاك جلال،مينا سمير،هانى رزق،جويس هانى،نيفين ريمون،نيللى الفي،رومانى أسعد،انجى وليم،جون غالى،ميلاد نعيم ومريم عريان والعديد من الممثلين وقام بتصميم الشخصيات ماكيير وكوافير جبران فلتاؤوس وياسمين غلاب ومخرج منفذ ريمون مكرم وصمم الديكور بيشوى عماد وقام بتأليف الموسيقى والالحان الفنان ماجد موسي والهندسة الصوتية لإيهاب فايز وأداء الاغانى والترانيم لسارة معروف ورومانى رؤوف وكتب الكلمات الشاعر مينا فوزى وتصوير مشاهد السينما قام بها مدير التصوير مانو ومديرة الانتاج سماح خلة وتصوير فوتوغرافيا أمير رشدى والإضاءة عبدالله بدر واحمد بشير ومهندس الصوت مارو صموئيل ومساعد اخراج بيشوى بيكو وملابس واكسسوارات ايرينى الفى وقدمت الحفل الإعلامية سالى سمير