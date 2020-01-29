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يلاشوت liverpool بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم 29/1 في الدوري الإنجليزي يلا شوت الجديد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية صوب الملعب الاولمبي في لندن، حيث ستقام مباراة قوية بين فريقي ليفربول ووست هام يونايتد، في إطار مؤجلات المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق يوسف سيف، وستنطلق صافرة البداية بتمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


يؤدي الريدز موسماً مثالياً على الصعيد المحلي، إذ يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي بفارق 16 نقطة، وستكون مباراة اليوم هامة جداً بالنسبة للدير الفني يورجن كلوب لزيادة فارق النقاط بينه وبين الوصيف ليصبح 19 نقطة، وهو الأمر الذي سيغلق كل الأبواب أمام السيتي للمنافسة على النسخة الحالية من الدوري الممتاز.

أما فريق وست هام فهو يعاني هذا الموسم حتى وبعد إقالة مدربه بيلجريني وتعيين مدرب جديد، ويتواجد الفريق بالمركز السابع عشر على لائحة ترتيب فرق الدوري ويمتلك في رصيده 23 نقطة، ويبقى الفارق بين وبينه بورنموث الذي يحل في القاع هو الأهداف فقط.

سيتغيب عن الريدز أمام وست هم كل من شيردان شاكيري وساديو ماني وجيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين وجميعهم بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على ذات التشكيلة المُعتاد عليها في المباريات السابقة.

تشكيلة ليفربول أمام وس هام:
حراسة المرمى: : أليسون
الدفاع: : أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد
الوسط: تشامبرلين – فابينو – جوردان هندرسون
الهجوم: ديفوك أوريجي – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

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