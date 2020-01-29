أحمد فهمي وروبي يبدآن تصوير فيلم "حلم سوسن" بمدينة الإنتاج

بدأ النجمان أحمد فهمي وروبي تصوير أول مشاهد فيلم "حلم سوسن"، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، فى مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية، وانتظار انتهاء بطل العمل من ارتباطاته السينمائية وأيضاً المخرج الذى كان منشغلاً بفيلم ومسلسل.



ووقع اختيار القائمون على الفيلم على الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروة للمشاركة فى بطولة الفيلم وجارى اختيار باقى الأبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا، كما أنه يحمل فكرة بعيدة عن المألوف كعادة أفكار أحمد فهمى بأفلامه السابقة.



وانشغل أحمد فهمى خلال الفترة الماضية بتصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء والذى تم الانتهاء من آخر مشاهده الأسبوع الماضى تمهيداً لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، بينما تتعاون النجمة روبى مع شركة سينرجى فيلمز للمرة الأولى فى فيلم "حلم سوسن".