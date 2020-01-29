البورصة تربح 8.3 مليار جنيه بختام التعاملات بعد صفقة بيع فودافون

أخبار البورصة المصرية



حافظت مؤشرات البورصة المصرية علي مكاسبها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب ، وذلك بعد صفقة شركة stc السعودية لشراء حصة فودافون العالمية بمصر

وربح رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 699.8 مليار جنيه









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوي 13762.8 نقطة ، و صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% عند مستوي 534 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.5% ليصل عند مستوي 1384.5 نقطة .









تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم142.3 مليون ورقة مالية بقيمة 624.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 171 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإتجهت تعاملات المصريين بختام التعاملات نحو البيع بحوالي874.2 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بـ 54.3 مليون جنيه و 819,9 مليون جنيه علي التوالي .





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 73.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.8%، والعرب على 2.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.9% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14%.