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رودريجيز جاهز لمواجهة ريال سرقسطة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:06 م
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رودريجيز
رودريجيز
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سيواجه اليوم ريال سرقسطة في دور الستة عشر بطولة من كأس ملك إسبانيا على ملعب لا روماريدا معقل ريال سرقسطة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد لديه فرصة للمشاركة اليوم كأساسي أمام ريال سرقسطة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خيمس رودريجيز لم يبدأ كأساسي مع الفريق الملكي منذ 19 أكتوبر الماضي عندما خسر الملكي على يد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز خاض هذا الموسم 11 مباراة وسجل هدف وصنع آخر في جميع المسابقات.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت بالأمس أن تدريبات ريال مدريد التي أقيمت الثلاثاء الماضي شهدت مشاركة الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك قبل مواجهة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس إسبانيا.

وأفادت وكالة الصحافة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يُجبر النجم الويلزي الذي تدرب بنفس وتيرة زملائه على المشاركة في مباراة رياب سرقسطة لكي يتمكن من استعادة كامل لياقته.

وذكرت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل تعرض للإصابة في كاحله يوم الأربعاء الماضي أمام سالامانكا قبل أن يعود إلى التدريبات بشكل متدرج خوفاً من تعرضه إلى انتكاسة عضلية جديدة كما حدث في وقت سابق.

وأكدت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل سيكون جاهزاً في مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أنه كان من المنتظر أن يشارك جاريث بيل البالغ من العمر 28 عاماً في مران يوم الإثنين الماضي لكن عودته تأخرت لمدة 24 ساعة مما يعقد دخوله في قائمة ريال مدريد التي ستواجه ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الوكالة الإسبانية أن سبب عدم مشاركة جاريث بيل في مباراة اليوم الأربعاء كان من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.
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