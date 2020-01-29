البحرين تؤكد دعمها للجهود الهادفة للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية





أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية؛ لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم.





وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام، معربة عن التطلع إلى أن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به أمريكا، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.



