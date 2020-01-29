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زيدان يستبعد كاسيميرو من مواجهة سرقسطة ويحدد بديله

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:04 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استبعد البرازيلي كارلوس كاسيميرو من قائمة الفريق التي ستُواجه ريال سرقسطة مساء اليوم وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قرر استبعاد كاسيميرو من أجل إراحته لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، حيث أن النجم البرازيلي شارك في كل مباريات الموسم الحالي ولم يتذوق طعم الراحة إلا في مباريات قليلة جداً.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي سيلعب بصفة أساسية أمام ريال سرقسطة مساء اليوم وسيكون مسئولاً عن إعطاء ريال مدريد الكثافة والقوة والتوازن الذي يجلبه كاسيميرو في كل مباراة للفريق.\

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يعرف بأن المحور الدفاعي ليس مركز فالفيردي المفضل لكن تعدد مراكز اللاعب سيسمح له بالنضج التكتيكي كما أن المدير الفني الفرنسي لا يحب الاستغناء عن كاسيميرو لكنه يعلم بأنه يتعين عليه أن يمنحه الراحة حتى لا يصاب.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه مع استدعاء كلا من لوكا مودريتش وتوني كروس فإن زيدان يسعى للحفاظ على توازن خط الوسط، حيث من المتوقع أن يشاركا إلى جانب فالفيردي في منتصف الملعب بغض النظر عن الوقت الذي يفصل بين مباراة الكأس ومباراة الديربي يوم السبت.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان ناجح دائمًا في عملية المداورة، حيث يختار اللاعبين بطريقة مميزة وذكية فمع هذه العملية تم اكتشاف فالفيردي قبل بضعة أشهر وسار كل شيء بشكل جيد لدرجة أن جماهير الملكي لا تتخيل تشكيلة الفريق من دون النجم الأوروجوياني.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه في الواقع يمكن لكاسيميرو أن يكون مطمئناً على مركزه في غيابه لأن فيدي فالفيردي أثبت قدرته على التأقلم والتألق في أي مركز بخط الوسط بغض النظر عما سيقوم به زيدان اليوم أمام ريال سرقسطة.
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