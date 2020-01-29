بتكلفة 300 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكل (صور)

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتوزيع عدد 15 تروسيكل من مشروع رزق حلال على الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من مؤسسة صناع الحياة مصر بتكلفة 300 الف جنيه.





وأشار مختار إلى أن الهدف من مشروع رزق حلال هو تنمية المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لهذه الأسر، لافتا إلى أن المشروع منتشر في كافة محافظات مصر بواقع ألف مشروع، مقدمة لألف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، مشيرًا إلى أن نصيب الدقهلية من هذه المشروعات 30 مشروعًا، على مرحلتين تم تسليم 15 مشروع كمرحلة أولى والمرحلة الثانية تضم أيضا 15 مشروع سيتم تسليمهم قريبا.





وتناول مختار مع مسئولى صناع الحياة مناقشة مدى إمكانية مشاركة مؤسستهم في مشروعات الارتقاء بالبيئة وتحسين منظومة النظافة من خلال دعمهم للمحافظة في توفير أدوات وصناديق لجمع القمامة.



