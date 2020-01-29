"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"





ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة الآن ويمكن لجميع الطلبة والطالبات معرفة النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة، وللحصول على النتيجة اضغط ( هنا ).





موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالمدارس





وستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول في القاهرة ، خلال أيام بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حسبما قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.





ما قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة





وأكد عطية على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في القاهرة، بمرحلة التجميع والمراجعة، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية، مضيفا، لـ" اليوم السابع" ، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهائها، لسرعة ظهور النتيجة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة.. الآن

يذكر أن اختبارات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، كانت قد انتهت في الخميس الماضي، وبلغت أعداد اللجان 707 على مستوى القاهرة، والتي استقبلت 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.









نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة





وسجلت 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.





غرف عمليات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





وذكر المحافظ، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات، مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة





واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%، وتظهر النتيجة بالمدارس عقب اعتمادها.





"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"







