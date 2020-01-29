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ماكرون يختار تونسية لتمثيله بوزارة أوروبا والعلاقات الخارجية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخّرا، باختيار تونسية من بين 7 شخصيات دولية الأكثر تأثيرا في مجال التنمية والسياسات العامة، ووقع انتخابها لرئاسة المجلس الدولي وتمثيله لدى المجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي في وزارة أوروبا والعلاقات الخارجية.

وفي تصريح للبرنامج الإذاعي 'صباح الناس'، أكدت ألفة الشريف التي وقع اختيارها من قبل ماكرون، أكدت على أنّ تكوينها تونسي مائة بالمائة، وأنّها درست في تونس من الإبتدائي حتى الجامعة، كما درّست في الجامعات التونسية.

كما أوضحت الشريف أنّ المشروع الذي يعمل عليه المجلس، مهمتّه إعداد تقرير يتضمن تشخيصا وتوصيات استراتيجية للحكومة الفرنسية، في خصوص علاقة الشراكة التي تجمع فرنسا بالمنظمات الدولية، كما سيتم إعداد تصور مبني على أولويات جغرافية وأخرى قطاعية وتضمينها صلب التقرير.
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