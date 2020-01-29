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كارتيرون عن جنش: حارس موهوب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:56 م
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جنش
جنش
هاني عصام
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أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير بمستوى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق والعائد من الإصابة.

وتعافى جنش بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وبات جاهزًا في الوقت الحالي للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وشاهد كارتيرون بعد التسجيلات الخاصة بجنش وأثنى على مستواه بصورة كبيرة وتألقه في العديد من المباريات المهمة.

وشدد مصدر داخل الفريق على أن كارتيرون أكد للجهاز المعاون أن شخصية جنش وثقته بنفسه أمر مهم للغاية ويحتاجه الفريق في بعض المباريات المهمة في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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نادي الزمالك كارتيرون جنش باتريس كارتيرون الزمالك

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