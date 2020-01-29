مطران المنوفية: المجمع المقدس لم يقر أي تغييرات بألحان صوم يونان (فيديو)

كشف الأنبا بنيامين، مُطران إيبارشية المُنوفية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن موقفه من حذف وإضافة ألحان لطَقسُ صُوم يونان، والتي قامت بحذفها لجنة الألحان في المجمع المقدس برئاسة الأنبا بسادة، مُطران إخميم.



وقال بنيامين: "مع كل التقدير لنيافة الأنبا بسادة المفروض لا نُقر شئ إلا من خِلال المجمع المُقدس، وأنا بترجى سيدنا الأنبا بسادة وغيره لا نقول حاجة تقر إلا من خلال المجمع المُقدس".



جاء ذلك في تصريحات للأنبا بنيامين خلال لقاءه ببرنامج "ساعة على الهواء"، المذاع عبر فضائية مي سات القناة الناطقة الرسمية بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأوضح "بنيامين"، أن المجمعُ المقدس لَم يُقر بِهذا، مؤكدًا أن لجنة الألحان الطَقسية من المُفترض أن تُقدم طَلب توصية، والمجمع المقدس له الصلاحية بإقراره بتصويت الأغلبية بعد دراسته.



وأكد أن قيمة صوم يونان على مثال قبر المسيحٌ قائلًا: "لو ماقولناش كمثال المَسيح في القَبر ثلَاثة أيام طيب صاموا ليه وإيه قيمة هذا الصوم؟!".