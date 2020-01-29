"التضامن" عن اعتداء مشرفة أيتام على فتاة: اتخذنا اللازم قبل الفيديو

قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للرعاية، إنه تم تغيير آليات الوزارة في التعامل مع دور رعاية الأيتام خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذه الآليات أصبح هناك فرق لإدارة الحالة دورها الأساسي متابعة عملها بدور الرعاية.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن إحدى الزملاء بهذه الفرق بمحافظة الشرقية كانت تتابع عملها مع إحدى دور الرعاية في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتواصلت معها الفتاة التي قامت بتصوير الفيديو الذي تم تداوله للاعتداء بالضرب المبرح علي أحدى الفتيات من قبل مشرفة بالدار.



وتابع معاون وزير التضامن الاجتماعي للرعاية، أنه على الفور توجه مأمور الضبط القضائي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الواقعة وتحويل الأمر للنيابة العامة لإعمال شئونها، وهي الآن قيد التحقيق معها، مشددًا على أن هذه الواقعة تمت في ديسمبر الماضي، وقمنا بالإجراءات اللازمة قبل تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

