يلا شوت biramidz vs nadi misr مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر كورة لايف بث مباشر اليوم بدون تقطيع يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز

يستقبل ملعب الكلية الحربية مباراة بيراميدز ونادي مصر biramidz vs nadi misr مساء اليوم الاربعاء 29 يناير في مسابقة الدورى الممتاز المصري ونتابعها عبر البث المباشر من رابط موقع كورة اون عبر البث المجاني من koora live في مواجهات الاسبوع الخامس عشر من البطولة المصرية .









مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر اليوم بث مباشر

نرصد مباراة فريق بيراميدز ضد فريق نادي مصر فى متابعة شاملة للقاء من خلال koora live يوتيوب لايف حيث تنطلق في الجولة ال15 من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر موقع كورة اون فى نقل لايف حصري عبر yalla shot لايف كورة مباشر مباريات اليوم يوتيوب مباشر.





موقف الفريقين في الدورى المصرى

تنطلق مباريات البطولة المصرية اليوم و يدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو يحتل الترتيب الخامس من جدول الدورى الممتاز ويمتلك عدد 23 نقطة، وييتواجد فريق نادى مصر في الترتيب الاخير من جدول البطولة ويمتلك رصيد 11 نقطة، ونتابع مواجهات اليوم من yalla shot حصري عبر الرابط المجاني لموقعنا كورة اون.





تنطلق مباراة بيراميدز مع نادي مصر اليوم في الجولة ال15 من البطولة المصرية ونرصد بث حصري للقاء عبر yallakora.





بطولة الدورى المصري الممتاز – الجولة ال15

مباراة بيراميدز ونادي مصر

توقيت الساعة 19:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 20:30 مساء بتوقيت فى السعودية



