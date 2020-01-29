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سر استدعاء رينيه فايلر لشريف إكرامي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:49 م
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
محمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استدعاء شريف إكرامي عقب نهاية تدريب الفريق اليوم، وعقد معه جلسه خاصة بملعب التتش.

وفور انتهاء التدريبات توجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق إلى المدير الفني تلبية لطلبه، وتحدثا حول رحلة الفريق في السودان ومنحه بعض التعليمات كونه أحد كباتن الفريق.

وطلب فايلر من إكرامي ضرورة لم الشمل بين اللاعبين قبل السفر إلى السودان، ومطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض شريف إكرامي، للإصابة خلال تدريب الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، في أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ويفحص الحارس الذي عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعي.

وأنهى الفريق تدريبه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الهلال السوداني، في المباراة المقرر لها السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

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شريف اكرامي رينيه فايلر الاهلي اخبار الاهلي

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