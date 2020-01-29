يخدم 350 ألف راكب يوميًا.. "القطار المكهرب" وسيلة مواصلات صديقة للبيئة (فيديو)

تولي وزارة النقل اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط السككي، خاصة القائم على الجر الكهربائي؛ حيث تقوم الهيئة القومية للانفاق، بإبرام تعاقدات المشروعات المختلفة، بهدف تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر لما له من مميزات.



وتتميز هذه النوعية المختلفة من المواصلات بأنها صديقة للبيئة وتوفر استهلاك الوقود، وتعمل على خفض معدلات التلوث البيئي، فضلًا عن كونها سريعة وعصرية وآمنة لنقل الركاب، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.