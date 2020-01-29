عاجل.. براءة 12 متهما من الانضمام للجماعة الإرهابية



- والحاصلون على البراءة، هم:

1- السيد محمد عوض مصطفى

2- أشرف عبدالخالق حامد

3- أحمد رمضان محمد عياد

4- محمد عبدالمجيد حسانين

5- مؤمن محمد عبدالمعبود

6- سعيد عبدالوهاب ابراهيم

7- أمجد أحمد طلعت محمد

8- طلال عبدالوهاب محمد السيد

9- وليد محمد يونس عبدالحميد

10- ثروت محمد حسين سليمان

11- صلاح محمود على عامر

12- هشام محمد عبدالعزيز محمد



ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، ببراءة 12 متهمًا، والحبس ستة أشهر لـ6 متهمين، والسجن 3 سنوات بحق متهم آخر، في التهم الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.وهم:- المتهم المقضي بسجنه 3 سنوات:1- سعيد سليمان محمد النفيعي- المتهمون المقضي بحبسهم 6 أشهر، هم:1- أحمد السيد حسانين2- طارق أحمد عبدالحميد إبراهيم3- مصطفى محمد العربى عبدالمعطى4- سعيد ياسين السيد سليمان5- محمد أحمد حسن شقوير6- طارق أحمد محمد عبدالسلام