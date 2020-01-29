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برشلونة يرفض التعاقد مع 6 مهاجمين.. ويحدد بديل سواريز
الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:41 م
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أحمد عصام
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رفض مسئولو فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع 6 مهاجمين تم عرضهم على الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم مع كيكي سيتين مدرب الفريق.
وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا سير، إن هناك 6 مهاجمين تم عرضهم على البارسا وهم (بورخا اغليسياس، تاديتش، اسلام سليماني، ستواني، بياتيك ووليام خوسيه)، ولكن المسئولين في برشلونة رفضوا ضم اي لاعب من هذة الأسماء.
وأن المسئولين في البارسا لن يوقعوا مع مهاجم إلا إذا كان في المستوى وغير مكلف للنادي، حيث حدد الفريق رودريجو مهاجم فالنسيا ولكن المطالبات المادية جعلت الصفقة تفشل في النهاية.
ويسعى حاليا برشلونة للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مع ايمريك اوباميانج لاعب ارسنال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم الجاري.
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