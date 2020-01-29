التعرف على جثة الأسطورة كوبي براينت

تم التعرف على جثة نجم كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحيته الأحد الماضي، بالقرب من لوس أنجليس، بحسب ما أعلن مركز الطب الشرعي في المقاطعة.









وأشار المركز في بيان أنه تم التعرف على نجم لوس أنجليس ليكرز السابق براينت (41 عاماً) بواسطة بصمات أصبعه، بالإضافة إلى رجلين آخرين وامرأة.









والرجلان هما مدرب البيسبول جون ألتوبيلي (56 عاماً) الذي توفي في الحادث مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، وطيار المروحية آرا زوبايان (50 عاماً)، أما المرأة التي تم التعرف عليها فهي سارة شيستر (45 عاما) التي كانت متواجدة مع ابنتها بايتون.









و"يعمل المحققون لتحديد هوية المتوفين الخمسة الباقين"، من بينهم نجلة براينت جيانا البالغة 13 عاماً.









وكان عمال الإغاثة قد أعلنوا في وقت سابق انتشال الجثث التسع التابعة للضحايا حادثة الطائرة التي تحطمت على إحدى التلال.









وكانت ثلاث جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة، قبل أن يتم العثور على الجثث الست الأخرى في اليوم التالي، وتم نقل جميع الجثث إلى مركز الطب الشرعي.









ولقي براينت الذي توج بلقب الدوري خمس مرات بقميص ليكرز قبل اعتزاله عام 2016، حتفه الأحد، نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.









وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" الأحد، في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.









وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس أنجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق والواقعة على بعد 135 كلم.









وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأمريكية، فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجليس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بإنه يحلق على علو منخفض.









وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 متراً عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران، ولم يكن للطائرة صندوق أسود، إذ لم يكن مطلوباً لهذا النوع من الطائرات.









وتحدث محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية عن "موقع حادث مروع" حيث انتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريباً.



